Франция мобилизует тысячи полицейских и жандармов на майские демонстрации

Число полицейских и жандармов, которые будут обеспечивать безопасность на демонстрациях во Франции 1 мая, составит 12,000. Об этом в пятницу в эфире радиостанции Europe 1 сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"12 тыс. полицейских и жандармов во Франции на 1 мая, из которых 5 тыс. в Париже", - отметил глава ведомства.

По его словам, особенно пристально следить за порядком правоохранители будут в Париже, Нанте и Ренне - городах, где наиболее активны радикалы. "Некоторое число радикальных элементов присутствует в Париже, Нанте и Ренне. По этой причине в этих городах мобилизация полицейских и жандармов беспрецедентная", - подчеркнул Дарманен.