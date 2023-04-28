В Судане обстрелян турецкий самолет

Турецкий самолет, прибывший в Судан для эвакуации иностранных граждан, был в пятницу обстрелян силами быстрого реагирования (спецназом). Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на представителя суданской армии, передает Day.Az.

По его данным, турецкий самолет попал под обстрел при приземлении на аэродроме военной базы Вади Сейдна, расположенном приблизительно в 20 км от Хартума. Как указывает Al-Hadath, в результате обстрела пострадал один из членов экипажа транспортного самолета.

Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт обстрела самолета ВС республики в Судане. Как говорится в распространенном заявлении ведомства, пострадавших в результате инцидента нет. "По нашему самолету C-130, направленному в Судан для эвакуации, был открыт огонь из легкого стрелкового оружия. Самолет совершил безопасную посадку. Раненых среди военнослужащих нет", - говорится в заявлении.