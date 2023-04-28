Министр обороны Германии не поддерживает введение воинской повинности

Министр обороны Германии Борис Писториус во время интервью испанской газете Vanguardia рассказал об обязательной военной службе в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Министр отметил, что никогда не выступал за повторное введение воинской повинности.

"Даже если бы я считал, что приостановка призыва была ошибкой, очевидно, что его повторное введение не поможет в нынешней ситуации", - ответил Писториус на вопрос журналистов о планах по возвращению воинской повинности.

Он добавил, что сейчас для этого нет ни возможностей, ни средств.