https://news.day.az/world/1559569.html Министр обороны Германии не поддерживает введение воинской повинности
Министр обороны Германии не поддерживает введение воинской повинности
Министр обороны Германии Борис Писториус во время интервью испанской газете Vanguardia рассказал об обязательной военной службе в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.
Министр отметил, что никогда не выступал за повторное введение воинской повинности.
"Даже если бы я считал, что приостановка призыва была ошибкой, очевидно, что его повторное введение не поможет в нынешней ситуации", - ответил Писториус на вопрос журналистов о планах по возвращению воинской повинности.
Он добавил, что сейчас для этого нет ни возможностей, ни средств.
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