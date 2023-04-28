Спецназ Судана отвергает обвинения об обстреле турецкого самолета

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана отвергли в пятницу обвинения в обстреле турецкого самолета, прибывшего для эвакуации из страны иностранцев. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на представителя спецназа, передает Day.Az.

Представитель сил быстрого реагирования возложил ответственность за этот инцидент с турецким транспортным самолетом на суданские вооруженные силы.