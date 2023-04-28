https://news.day.az/world/1559575.html Спецназ Судана отвергает обвинения об обстреле турецкого самолета
Спецназ Судана отвергает обвинения об обстреле турецкого самолета
Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана отвергли в пятницу обвинения в обстреле турецкого самолета, прибывшего для эвакуации из страны иностранцев. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на представителя спецназа, передает Day.Az.
Представитель сил быстрого реагирования возложил ответственность за этот инцидент с турецким транспортным самолетом на суданские вооруженные силы.
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