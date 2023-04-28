Норвегия намерена получить полный контроль над газотранспортной системой

Норвегия планирует национализировать большую часть своей сети газопроводов после истечения срока действия существующих концессий, говорится в заявлении министерства нефти и энергетики. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Государство намеревается реализовать свое право на выкуп доли после окончания срока действия концессионного соглашения и хочет получить полный контроль над центральной частью газотранспортной системы Норвегии", - говорится в документе.

По данным ведомства, значительная часть концессионных соглашений истекает в 2028 году.