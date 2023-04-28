https://news.day.az/world/1559587.html Норвегия намерена получить полный контроль над газотранспортной системой
Норвегия намерена получить полный контроль над газотранспортной системой
Норвегия планирует национализировать большую часть своей сети газопроводов после истечения срока действия существующих концессий, говорится в заявлении министерства нефти и энергетики. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Государство намеревается реализовать свое право на выкуп доли после окончания срока действия концессионного соглашения и хочет получить полный контроль над центральной частью газотранспортной системы Норвегии", - говорится в документе.
По данным ведомства, значительная часть концессионных соглашений истекает в 2028 году.
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