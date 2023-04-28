Австрия наложит вето на расширение Шенгенской зоны

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что страна собирается сохранить свое право вето на расширение безпаспортной Шенгенской зоны Европейского союза (ЕС), в частности на Болгарию и Румынию. Об этом 28 апреля он заявил в интервью Politico, передает Day.Az cо ссылкой на Известия.

По его словам, это стоит сделать по крайней мере до того момента, пока Вена не увидит "устойчивое снижение" числа просителей убежища. Издание подчеркивает, что Шалленберг отказался определить сроки, когда Вена может снять свое вето на расширение Шенгенской зоны. Он отметил, что пока такое решение не может быть принято в краткосрочной перспективе, потому что в страну продолжают приезжать беженцы и их число растет.

Издание со ссылкой на агентство ЕС по предоставлению убежища сообщает, что количество беженцев в стране выросло почти на 60% в годовом исчислении в январе.

"Откровенно говоря, для нас важно, чтобы цифры шли вниз и снижение должно быть устойчивым. Надо понимать, что, когда мы получаем более 100 тыс. заявлений о предоставлении убежища каждые 12 месяцев, нам, как Австрии, трудно просто позволить этой дисфункциональной системе работать", - сказал Шалленберг.