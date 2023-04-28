У берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пятницу у побережья Индонезии Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 158 км к северо-востоку от города Туал с населением около 39,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.