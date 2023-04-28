https://news.day.az/world/1559630.html Турция получит свои деньги обратно за покупку истребителей F-35 у США
Турция получит свои деньги обратно за покупку истребителей F-35 у США
Турция получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку истребителей F-35 у США.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.
"Мы дали деньги за F-35, мы внесли свой вклад, мы получим свои деньги обратно. Наш выход из этой системы был движущей силой для ускорения нашего собственного производства, но CAATSA - это неправильно", - сказал он.
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