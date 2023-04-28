Турция получит свои деньги обратно за покупку истребителей F-35 у США

Турция получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку истребителей F-35 у США.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Мы дали деньги за F-35, мы внесли свой вклад, мы получим свои деньги обратно. Наш выход из этой системы был движущей силой для ускорения нашего собственного производства, но CAATSA - это неправильно", - сказал он.