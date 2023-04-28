Президент Сербии гарантировал нейтралитет страны

Президент Сербии Александар Вучич заверил сербов в том, что республика не вступит в НАТО, пока он занимает пост главы государства, несмотря на усиливающееся давление по этому вопросу со стороны других стран. Об этом он заявил в пятницу, выступая перед жителями города Сокобаня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Сербия сегодня - одна из немногих стран, имеющих собственную политику, независимую и свободомыслящую, - подчеркнул Вучич. - Пока я президент республики, а это будет [длиться] еще 4 года, как верховный главнокомандующий, я гарантирую вам, что Сербия не вступит в НАТО или какой-либо военный блок".

"Сербия будет ревностно хранить свой военный нейтралитет и самостоятельно защищать свою свободу. Это наш выбор", - заключил глава государства.