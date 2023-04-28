Армия Молдовы получит помощь от ЕС

Армия Молдовы получит 40 миллионов евро в качестве пакета помощи от Европейского союза (ЕС), соответствующее постановление принял Совет по иностранным делам ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Помощь будет направлена на развитие национального потенциала наблюдения за воздушным пространством, развитие транспортных возможностей, а также на логистические и коммуникационные возможности Национальной армии", - сообщили в министерстве обороны республики.

В ведомстве также заметили, что деньги будут предоставлены через Европейский фонд. В сообщении также указано, что в 2021 и 2022 году ЕС отправил Молдове 47 миллионов евро, которые были потрачены на укрепление армии страны.