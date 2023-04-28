Конфликт в Африке угрожает производству газированных напитков

Производство газировки оказалось под угрозой из-за конфликта между армией и спецназом в Судане, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru. Страна на севере Африки является крупнейшим в мире производителем гуммиарабика - ключевого ингредиента в пищевой промышленности, производстве напитков и косметики.

Судан обеспечивает около 70 процентов мировых поставок, однако сейчас отгрузки невозможны из-за беспорядков и заторов на дорогах. Ряд крупнейших экспортеров, поставщиков и дистрибьюторов, опасаясь политической нестабильности в стране, заранее нарастили закупки. В их числе Coca-Cola и PepsiСo, решившие запасать гуммиарабик несколькими месяцами ранее.

По мнению партнера голландского поставщика FOGA Gum Мартина Бергкампа, у производителей хватит складских запасов на пять-шесть месяцев после полного сокращения отгрузок. Сейчас многие компании начали искать альтернативные страны для поставок продукта, добавил владелец AGP Innovations Co Ltd Альвалид Али.