Талибан обрушился с критикой на совбез ООН

Представитель временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", Анас Хаккани осудил резолюцию Совета Безопасности ООН о запрете на трудоустройство женщин в Афганистане, передает Day.Az.

"Позиция, основанная на поверхностном понимании ситуации, не может привести к положительным результатам", - написал Хаккани в пятницу в Twitter. Он потребовал от Совета Безопасности ООН снять "политические и экономические санкции, которые бьют по всем афганцам". По словам представителя талибов, проблемы может решить политика "открытости" в отношении Афганистана, а не давление.

Ранее в четверг Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, осуждающую запрет на работу женщин в Афганистане.