Техническое правительство Болгарии одобрило проект бюджета на 2023 год

Технический Совет министров (правительство) Болгарии в пятницу рассмотрело и одобрило проект бюджета страны на 2023 год с дефицитом 6,4% ВВП. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При сохранении действующих нормативных актов, определяющих доходы и расходы, предполагается значительное ухудшение сальдо бюджета, которое достигнет 6,4% ВВП. Доходы бюджета составят 6,1 млрд левов (около €3,05 млрд), а расходы покажут рост на 11,8 млрд левов (около €5,9 млрд), что приведет к дополнительному увеличению дефицита на 5,6 млрд левов (около €2,8 млрд)", - говорится в сообщении.

Как пояснила пресс-служба, дефицит бюджета обусловлен политическими решениями парламентов последних четырех созывов в области налогового законодательства и введения налоговых льгот. Сыграло свою роль и повышение расходов постоянного характера (пенсионных и социальных расходов) и невыполнение европейских и национальных инвестиционных программ.

Макроэкономический прогноз Минфина предусматривает замедление роста ВВП Болгарии до 1,8% в 2023 году и его повышение до 3,3% в 2024 году. Государственный долг в конце текущего года прогнозируется на уровне 46,7 млрд левов (около €23,35 млрд), а к концу 2025 года он может достичь 69,3 млрд левов (около €34,65 млрд), или 33% ВВП.

"Уменьшение бюджетного дефицита с 6,4% до 3% это задача, подход к выполнению которой должно найти Народное собрание (парламент - прим. ТАСС), наши идеи по этому вопросу поддержки не получили, поэтому ответственно и разумно было предоставить депутатам бюджет, разработанный в соответствии с действующим законодательством", - сказал премьер-министр Гылыб Донев на заседании технического правительства.

Одобренный правительством проект бюджета должен быть принят депутатами Народного собрания. Ожидается, что его обсуждение вызовет горячие дискуссии, на данный момент ни одно из политических объединений, представленных в парламенте, не заявило о готовности поддержать документ.