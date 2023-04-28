Индия станет крупнейшим поставщиком нефти в Европу

Индия станет в этом месяце крупнейшим поставщиком очищенной нефти в страны Европы. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Экспорт переработанной нефти из Индии в Европу, по его данным, в апреле превысит 360 тыс. баррелей в день, что позволит южноазиатской республике опередить Саудовскую Аравию и стать главным поставщиком этого энергоносителя на Европейский континент благодаря рекордным закупкам дешевой российской нефти.

"ЕС в настоящее время нуждается в альтернативных источниках дизельного топлива, после того, когда он перекрыл прямые поставки из России, которая ранее была его основным поставщиком. Однако в конечном итоге это привело к увеличению спроса на российскую нефть и к дополнительным расходам на фрахт нефтеналивных судов", - пишет агентство.

При этом введенный Европейским Союзом в декабре 2022 года запрет практически любого морского импорта нефти из России не помешал Индии скупать дешевую российскую нефть, перерабатывать ее в дизельное и другие виды топлива и продавать его Европе по увеличенной цене, отмечает Bloomberg.