Норвегия возьмет под контроль транзит газа в Европу

Норвегия решила национализировать большую часть своей газотранспортной сети. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Министерства нефти и энергетики страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2028 году истечет срок действия большей части существующих концессионных соглашений, тогда же правительство собирается взять под свой контроль ключевую инфраструктуру. "Государство нацелено использовать право на репатриацию по истечении срока действия лицензий и хочет получить в государственную собственность центральные части норвежской газотранспортной системы", - говорится в сообщении, направленном ведомством компаниям-лицензиатам.

Строительство сети газопроводов, по которым осуществляется транзит норвежского газа в Евросоюз и Великобританию, обошлось в миллиарды долларов. Сейчас инфраструктура принадлежит фирме Gassled, созданной в 2003 году нефтяными компаниями, которые в то время занимались добычей газа на шельфе Норвегии. Со временем они сократили или полностью продали свои доли, часто передавая их инвестиционным компаниям.

Норвегии уже принадлежит 46,7 процента Gassled через государственную компанию Petoro, еще 5 процентов принадлежат Equinor (в ней доля государства - 67 процентов). В некоторых случаях правительству, возможно, придется выплатить компенсацию другим акционерам, сообщили в Министерстве энергетики. Один из совладельцев Gassled сообщил Reuters, что был удивлен решением государства.

Генеральный директор Silex Gas Курт Георгсен отметил, что норвежская нефтяная политика основана на совместном владении частными компаниями и государством и работает хорошо. "Мы будем работать с правительством, чтобы найти хорошее решение при передаче права собственности", - добавил он.