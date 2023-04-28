Германия не планирует новые ограничения на экспорт химикатов для чипов в Китай

Германия опровергла сообщения о присоединении к торговой войне с китайскими производителями полупроводников.

Об этом со ссылкой на представителя немецкого министерства экономики Беате Барон, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Я не могу подтвердить данные сообщения. У министерства экономики нет планов по запрету экспорта химикатов для чипов в Китай", - заявила она. Однако, то, что Германия не готовит новые ограничения, не значит, что она перестанет соблюдать правила по контролю над товарами двойного назначения для экспорта в Китай, добавила Барон.