https://news.day.az/world/1559740.html В Боливии крушение частного самолета с пассажирами попало на видео
В Боливии крушение частного самолета с пассажирами попало на видео
Американский легкий самолет Cessna U206G потерпел крушение после взлета в Боливии. Момент падения частного пассажирского лайнера попал на видео, его публикует портал Fsmex.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Несчастный случай произошел в среду, 26 апреля, в районе аэропорта Якума, расположенного в городе Санта-Ана. На кадрах видно, как самолет теряет оба крыла и падает на землю.
"Все пятеро человек, находившихся на борту воздушного судна, скончались", - говорится в сообщении. Погибли четыре пассажира и пилот.
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