Эрдоган обсудил с генеральным секретарем ООН международные вопросы
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Как передает Day.Az, об этом сообщила администрация Президента Турецкой Республики

Было отмечено, что в ходе встречи были обсуждены российско-украинская война, события в Сирии и Судане.