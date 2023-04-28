https://news.day.az/world/1559784.html Эрдоган обсудил с генеральным секретарем ООН международные вопросы
Эрдоган обсудил с генеральным секретарем ООН международные вопросы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.
Как передает Day.Az, об этом сообщила администрация Президента Турецкой Республики
Было отмечено, что в ходе встречи были обсуждены российско-украинская война, события в Сирии и Судане.
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