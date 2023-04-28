США размещают в Украине датчики определения уровня радиации и силы ядерного взрыва

Соединенные Штаты устанавливают на территории Украины сенсоры, способные фиксировать радиационную активность, определять место и силу ядерного взрыва.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов из Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США.

Они утверждают, что если на территории Украины произойдет ядерная катастрофа, например, выброс радиации из атомного реактора или применение ядерного оружия, то анализ ситуации ученых быстро передадут органам американского правительства, а также в центры принятия решений в регионе. Это будет сделано с учетом того, что будут приняты действенные решения для защиты здоровья общественности.

По их словам, по договоренности с киевскими властями они размещают датчики по всему региону, а также осуществляют подготовку работников и собирают необходимые данные.