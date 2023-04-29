В Филадельфии в результате стрельбы погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы, устроенной в пятницу в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Об этом сообщило со ссылкой на полицию местное отделение телекомпании ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пострадавший доставлен в больницу, сведений о его состоянии нет. Информации о задержании подозреваемых не поступало.