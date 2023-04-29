https://news.day.az/world/1559801.html В Филадельфии в результате стрельбы погибли три человека
В Филадельфии в результате стрельбы погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы, устроенной в пятницу в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Об этом сообщило со ссылкой на полицию местное отделение телекомпании ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пострадавший доставлен в больницу, сведений о его состоянии нет. Информации о задержании подозреваемых не поступало.
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