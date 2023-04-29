Госдеп одобрил продажу Британии 768 управляемых ракет за 31,2 млн долларов
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Великобритании 768 управляемых ракет APKWS-II.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству США.
В публикации отмечается, что стоимость сделки с сопутствующим оборудованием, запчастями, документацией и транспортировкой оценивается в $31,2 млн.
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Великобритании Advanced Precision Kill Weapon System-II на оценочную сумму в 31,2 миллиона долларов", - говорится в заявлении.
Агентство, которое действует в структуре Минобороны США, направило соответствующее уведомление в американский конгресс.
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