Госдеп одобрил продажу Британии 768 управляемых ракет за 31,2 млн долларов

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Великобритании 768 управляемых ракет APKWS-II.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству США.

В публикации отмечается, что стоимость сделки с сопутствующим оборудованием, запчастями, документацией и транспортировкой оценивается в $31,2 млн.

"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Великобритании Advanced Precision Kill Weapon System-II на оценочную сумму в 31,2 миллиона долларов", - говорится в заявлении.

Агентство, которое действует в структуре Минобороны США, направило соответствующее уведомление в американский конгресс.