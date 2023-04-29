https://news.day.az/world/1559804.html Взрыв снаряда в Афганистане - погибли дети
Взрыв снаряда в Афганистане - погибли дети
Пятеро детей погибли и двое ранены в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в Сайдабадском районе центральной афганской провинции Вардак.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу афганское агентство Pajhwok со ссылкой на данные департамента здравоохранения провинции.
Возраст погибших и раненых не превышает 12 лет. Пострадавшие доставлены в больницу Кабула. Обстоятельства инцидента выясняются.
По данным ЮНИСЕФ, в 2022 году более 700 детей были убиты или покалечены в Афганистане из-за неразорвавшихся боеприпасов. Афганские дети часто гибнут, играя с боеприпасами или собирая металлолом.
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