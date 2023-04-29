Взрыв снаряда в Афганистане

Пятеро детей погибли и двое ранены в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в Сайдабадском районе центральной афганской провинции Вардак.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу афганское агентство Pajhwok со ссылкой на данные департамента здравоохранения провинции.

Возраст погибших и раненых не превышает 12 лет. Пострадавшие доставлены в больницу Кабула. Обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ЮНИСЕФ, в 2022 году более 700 детей были убиты или покалечены в Афганистане из-за неразорвавшихся боеприпасов. Афганские дети часто гибнут, играя с боеприпасами или собирая металлолом.