Fitch понизило рейтинг Франции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Франции в иностранной валюте до "АА-" со стабильным прогнозом.

Ранее рейтинг оценивался как "АА", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

О причине пересмотра рейтинга в агентстве распространяться не стали.

Ранее недовольные пенсионной реформой французы избили и сожгли чучело Эммануэля Макрона. Франция встретила годовщину переизбрания Макрона новыми многотысячными протестами.

Рейтинг популярности Макрона опустился до рекордных 26% на фоне пенсионной реформы в стране. Французы выходят на протесты, чтобы выразить недовольство повышением пенсионного возраста и растущими ценами в стране. Протестующие даже пригрозили обесточить Каннский фестиваль.