https://news.day.az/world/1559811.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в субботу на территории Турции.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
По его данным, эпицентр стихии находился в 4 км к западу от города Гёксун с населением около 34,2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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