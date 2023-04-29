Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в субботу на территории Турции.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

По его данным, эпицентр стихии находился в 4 км к западу от города Гёксун с населением около 34,2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.