После пятилетнего перерыва премьер Японии посетит Южную Корею

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен в начале мая посетить Республику Корея и провести переговоры с президентом страны Юн Сок Ёлем. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что поездка, по предварительным данным, должна состояться 7-8 мая. Собеседники рассчитывают обсудить некоторые двусторонние вопросы, а также региональные проблемы, в первую очередь связанные с ракетно-ядерной программой КНДР. Кроме того, Кисида намерен заручиться поддержкой Сеула в преддверии саммита Группы семи в Хиросиме (19-21 мая), куда приглашен Юн Сок Ёль.

Это будет первый визит главы японского правительства в Южную Корею за последние 5 лет. В феврале 2018 года предшественник Кисиды Синдзо Абэ присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.