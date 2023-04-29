Секретные документы нашли в британском пабе

Содержащие информацию о подводной лодке HMS Anson секретные документы нашли в туалете паба Wetherspoon в британском городе Барроу-ин-Фарнесс в графстве Камбрия, cообщил таблоид The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

В документах содержалась ключевая информация о гидравлике подлодки, торпедных люках и управлении, они были с пометкой "Служебная тайна".

Как рассказал источник The Sun, паб был переполнен в субботу, в заведении было много военных и гражданских.

"Я зашел в туалет, а чертежи лежали на полу кабинки вместе с ремешком. Их мог найти кто угодно. Нам повезло, что это не был какой-нибудь русский шпион под прикрытием", - цитирует таблоид слова источника.

Другой источник издания в военно-морском флоте заявил, что найденные документы были частью справочного руководства, которое легко можно достать на подводной лодке.

Бывший капитан подводной лодки, коммандер Райан Рамзи предположил, что кто-то забрал страницы с лодки для изучения, так как военным приходятся изучать все инструкции, чтобы знать системы подлодки.

"Приятно видеть их приверженность тренировкам, но паб, вероятно, неподходящее место", - добавил он.