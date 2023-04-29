Высокие цены на электроэнергию больно бьют по датскому бизнесу

Компании, базирующиеся на территории Дании, потеряли оптимальный уровень конкурентоспособности из-за "сверхвысоких" цен на электроэнергию. Об этом сообщает местная радиостанция DR Nyheder, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Сверхвысокие цены на электроэнергию и газ в прошлом году подорвали конкурентоспособность датских компаний по сравнению с соседними странами. Дополнительные затраты датской промышленности на электроэнергию и газ составили 19 млрд крон (2,8 млрд долларов). Оплатить такой счет непросто, когда приходится соперничать с зарубежными конкурентами", - говорится в материале.

Если в ряде европейских стран местные власти оказали финансовую поддержку местным промышленным компаниям, то датские фирмы не ощутили подобной помощи со стороны правительства скандинавского государства. Например, в Германии представителям промышленного сектора оплатили до 70% дополнительных расходов на электроэнергию и газ, уточняется в статье.

"Немецким компаниям оплатили до 70% дополнительных расходов на электроэнергию и газ с февраля по сентябрь 2022 года. Из-за того, что немцы помогали своим компаниям напрямую, а мы нет, мы оказались в невыгодном положении", - пришли к выводу в Союзе датских промышленников.