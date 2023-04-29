Lockheed Martin получила от Пентагона $7,8 млрд

Корпорация Lockheed Martin получила от Минобороны США контракт на $7,8 млрд на производство 126 истребителей F-35 для ВС США и их союзников. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Контракт стал последним этапом в рамках реализации достигнутого ранее соглашения между военным ведомством и корпорацией на $30 млрд по поставкам 398 истребителей американским вооруженным силам и союзникам. В свою очередь это соглашение является одной из крупнейших частей и завершает масштабную программу закупок на $412 млрд порядка 3 тыс. самолетов для США и других стран.

Объявленный в пятницу контракт включает 77 самолетов для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также истребители для Бельгии (4), Великобритании (7), Дании (3), Италии (9), Нидерландов (6), Польши (6), Финляндии (8) и Японии (6).