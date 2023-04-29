Сестра Ким Чен Ына обвинила США и Южную Корею

Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи может поставить под угрозу безопасность не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего мира. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По ее словам, этот документ "является компактным следствием жестокой враждебной политики в отношении КНДР, отражающей их (Вашингтона и Сеула. - Ред.) волю к самым агрессивным действиям". Чиновник отметила, что подобные инициативы нельзя поощрять.

Такие шаги со стороны недружественных государств подтверждают опасения Пхеньяна и вынуждают активнее наращивать ресурсы для самозащиты, добавила Ким Е Чжон. В результате обстановка на Корейском полуострове и на ближайших территориях не стабилизируется, а напротив, становится более напряженной.