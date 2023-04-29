https://news.day.az/world/1559854.html Подсчитан ущерб Парижа от протестов
Подсчитан ущерб Парижа от протестов
Урон, нанесенный протестующими против пенсионной реформы парижанами, будет стоить столице Франции почти в два миллиона евро. Ущерб от манифестация подсчитало издание Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
"Ущерб от беспорядков в ходе 12 манифестаций против реформы пенсий стоил бюджету города 1,6 миллиона евро", - говорится в статье.
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