Подсчитан ущерб Парижа от протестов

Урон, нанесенный протестующими против пенсионной реформы парижанами, будет стоить столице Франции почти в два миллиона евро. Ущерб от манифестация подсчитало издание Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Ущерб от беспорядков в ходе 12 манифестаций против реформы пенсий стоил бюджету города 1,6 миллиона евро", - говорится в статье.