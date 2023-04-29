ЕС предупредил Иран

Европейский союз (ЕС) просит Иран отменить казнь немецкого гражданина иранского происхождения Джамшида Шармахда, являющегося одним из лидеров антиправительственной группировки "Тондар", говорится в распространенном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Европейский Союз решительно осуждает решение Верховного суда Ирана оставить в силе смертный приговор гражданину Германии и Ирана Джамшиду Шармахду", - сказано в сообщении. Как подчеркивается в публикации, ЕС призывает правительство Ирана отказаться от приговора и незамедлительно обеспечить обвиняемому основные права.

В феврале Джамшиду Шармахду был вынесен смертный приговор по обвинению "в коррупции, измене родине путем планирования и руководства террористическими актами".