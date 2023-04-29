В Германии оценили готовность к следующей зиме

Электроснабжение Германии следующей зимой обеспечено, заявил глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер. Его слова приводит газета Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Электроснабжение следующей зимой будет таким же надежным, как мы привыкли за многие годы", - сообщил Мюллер. По его словам, на стабильности системы негативно сказывается высокое потребление энергии и недостаточное использование возобновляемых источников в южной части страны в связи со слабым расширением сети.

Как отмечает Мюллер, это свидетельствует о важности быстрого расширения энергосети для перехода к энергоснабжению и повышения ее безопасности.