В Гаване ввели нормированную продажу топлива

Руководство Гаваны приняло решение ограничить продажу топлива на автозаправочных станциях из-за его серьезной нехватки на территории республики. Об этом в пятницу сообщает местный новостной портал Cubadebate, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что количество бензина, которое можно будет приобрести на один автомобиль - 40 л, дизельного топлива - 100 л. Для покупки необходимо предоставить паспортные и контактные данные водителя, которого впоследствии уведомит персонал АЗС о наличии топлива и его места в очереди.

Власти отмечают, что мера вводится для борьбы со спекулянтами, а также во избежание формирования очередей на заправочных станциях.

В последние недели Куба столкнулась с серьезным топливным кризисом. Бензина на большинстве автозаправочных станций нет, водители ожидают поставок по несколько дней. Руководство страны ранее заявило, что улучшение ситуации возможно в середине мая.

Из-за топливного кризиса был изменен формат празднования Международного дня солидарности трудящихся 1 мая - власти отменили проведение традиционную демонстрацию на гаванской Площади Революции.