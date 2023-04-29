Байден может посетить Финляндию

Президент Джо Байден рассматривает возможность визита в Финляндию, недавно присоединившуюся к НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru. Визит может быть приурочен к июльскому саммиту Североатлантического альянса.

"Обсуждения в Белом доме возможного визита продолжаются уже несколько месяцев, но окончательное решение еще не принято", - говорится в сообщении.

По словам источника телеканала, визит Байдена не будет двусторонней встречей, а состоится совместно с лидерами нескольких стран Северной Европы.

NBC утверждает, что в Белом доме рассматривают поездку в Финляндию "прежде всего как возможность подчеркнуть то, что президент признал одним из своих самых важный достижений на своем посту: сохранение и даже расширение альянса НАТО".

Потенциальный визит должен состояться через три месяца после официального вступления Финляндии в НАТО. Швеция, подавшая заявку одновременно, не смогла заручиться единодушной поддержкой членов НАТО.

Если Байден совершит визит в Финляндию, он станет шестым президентом США, посетившим эту страну за время своего пребывания на посту. Байден также посетил Финляндию в 2011 году, когда был вице-президентом. Во время президентства Финляндию посетили Джеральд Форд, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и в 2018 году Дональд Трамп.