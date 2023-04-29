Гендиректор Eni о новых катаклизмах на энергорынке

Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что зависимость от российского газа преодолена и в ближайшем времени новых энергетических катаклизмов не ожидается, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В этом году мы не ожидаем новых серьезных катаклизмов на энергетическом рынке. Европейские хранилища газа заполнены, и хотя глобальная экономика восстанавливается, спрос пока не достиг максимума, потому что Китай еще окончательно не вернулся к экономической активности в полном объеме", - сказал он в опубликованном в субботу в газете La Stampa интервью.

Он пояснил, что итальянская энергобезопасность гарантирована за счет диверсификации поставок. "Импорт российского газа минимален, практически обнулен. [Это стало возможно] благодаря импорту СПГ из США и новым контрактам в африканских странах", - пояснил он. По его словам, на первое место по объемам поставок вышел Алжир, но ожидается увеличение поставок из Египта, Анголы и Мозамбика.

До прошлого года импортный газ из России покрывал 40% потребности Италии в голубом топливе. На данный момент его доля сократилась до менее чем 10%, и подтверждена задача полностью отказаться от него к середине 2024 года. Минувшим летом цены на газ достигли максимально высоких отметок, сейчас они снизились, но не до уровня двухлетней давности, когда примерно начался процесс удорожания, вызванный, по словам экспертов, переходом на закупки газа по краткосрочным контрактам.