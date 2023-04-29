Япония стала жертвой массовых кибератак в преддверии саммита G7

Количество кибератак на сайты японских министерств, а также других ведомств центрального правительства и местных органов власти увеличилось в преддверии саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, начиная со второй половины марта, DDoS-атакам подверглись официальные страницы префектур Осака, Айти и Кумамото, сайт по связям с общественностью кабинета министров Японии, а также сайты железнодорожной компании JR West и энергетической корпорации Tokyo Electric Power Company.

Большинство систем были восстановлены в достаточно короткие сроки, однако, как отмечают специалисты, атаки носят регулярный характер. Конкретный источник определить трудно, поскольку для этого злоумышленники используют более сотни разных серверов по всему миру.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит лидеров "семерки" с 19 по 21 мая примет Хиросима