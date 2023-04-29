https://news.day.az/world/1559971.html Некоторые не могут переварить успехи Турции, но все их усилия тщетны – Реджеп Тайип Эрдоган
Некоторые не могут переварить успехи Турции, но все их усилия тщетны – Реджеп Тайип Эрдоган
Некоторые не могут переварить успехи Турции, но все их усилия тщетны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления 29 апреля на фестивале TEKNOFEST, проходящем в Стамбуле.
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