Во Франции намерены запретить сгенерированные ИИ ролики

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран намерен выступить с инициативой по запрету использования в предвыборной кампании сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) роликов. Его слова приводит газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале указывается, что Веран хочет запретить политическим фракциям и кандидатам размещать в течение полугода до выборов видео и фото, сгенерированные или измененные ИИ.

По данным издания, накануне политик провел встречу с представителями крупных информационных компаний Google, Microsoft и TikTok для обсуждения рисков использования приложений, связанных с ИИ, таких как как ChatGPT, GPT-4 и другие.

Веран обещал продемонстрировать свой законопроект на совете министров в начале мая.