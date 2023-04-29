Сотни военных из Перу направлены на границу с Чили

Обеспечивать порядок в связи с возникшим миграционным кризисом направило 300 военных правительство Перу на границу с Чили, заявил глава МВД Висенте Ромеро 28 апреля в эфире радиостанции RPP, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

"Вооруженные силы окажут поддержку отправкой 300 служащих, начиная с сегодняшнего дня", - сказал чиновник, добавив, что в приграничную зону были направлены еще и 390 полицейских.

Президент Перу Дина Болуарте 26 апреля объявила чрезвычайное положение во всех приграничных районах страны. Это решение было ответом на миграционный кризис и рост преступности на границе.

Сложнее всего в последние дни дела обстоят на южной границе страны. Там десятки нелегальных мигрантов из Венесуэлы пытаются выехать с территории Чили в Перу. Затем они планируют вернуться на родину или в другие страны.

Группа мигрантов 27 апреля предприняла попытку силой прорваться через границу. В ответ на эти действия МИД Перу вызвал посла Чили в Лиме, выразив протест в связи с недостаточными действиями со стороны полиции соседней страны.