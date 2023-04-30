Более 200 тыс. человек протестуют в Израиле

Израильская оппозиция провела в субботу вечером очередные массовые демонстрации протеста против судебной реформы в преддверии начала летней сессии Кнессета (парламент), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Самая крупная акция по традиции прошла возле комплекса правительственных учреждений в Тель-Авиве. Согласно оценке 13-го канала израильского телевидения, участие в тель-авивском митинге приняли около 209 тыс. человек. Акции, собравшие десятки тысяч людей, состоялись в Хайфе, Кфар-Саве и Нетании. Меньшие по масштабу манифестации проводились в десятках других городов Израиля.

Организаторы заявляют, что активность оппозиции в ходе демонстраций вновь будет набирать обороты по мере приближения даты возобновления работы Кнессета, который, как ожидается, вернется к обсуждению законопроектов, связанных с судебной реформой. Так, 4 мая планируется общенациональный день протеста. "Только одна линия обороны отделяет Израиль от диктатуры - сотни тысяч решительно настроенных граждан на улицах", - полагают организаторы манифестаций.