Вот кто заменит Такера Карлсона в эфире Fox News

Молодой темнокожий телеведущий Лоуренс Джонс заменит Такера Карлсона в эфире Fox News. Мужчина должен появиться в эфире в понедельник, когда шоу Карлсона будет переименовано в Fox News Tonight. 30-летнего ведущего называют звездой американского телевидения, передает Day.Az со ссылкой на издание Mirror.

Как сообщается, в 15 лет Джонс работал волонтером в предвыборной кампании Барака Обамы. Позже он стал самым молодым чернокожим ведущим кабельного новостного шоу в американской истории. Лоуренс Джонс также был спецрепортером Fox & Friends и путешествовал по всей стране, освещая некоторые из самых громких новостей.