В Узбекистане открылись участки для голосования на референдуме

В воскресенье в Узбекистане проходит всенародный референдум по проекту закона о новой конституции страны, передает Day.Az.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 20:00. Предварительные итоги ЦИК объявит 1 мая.

Следует отметить, что представители Центральной избирательной комиссии Азербайджана участвуют в качестве международных наблюдателей в наблюдении за референдумом в Узбекистане в составе Организации тюркских государств и СНГ. Представители ЦИК в день голосования будут осуществлять наблюдение в Ташкенте и на избирательных участках в регионах страны.

Напомним, что уже более 611 тысяч граждан Узбекистана досрочно проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию.

Из них более 452 тысяч человек проголосовали на территории страны, а за рубежом - более 159 тысяч человек.

Для голосования создано 10 758 участков, 55 из которых находятся в 39 зарубежных странах. В целом планируется участие около 20 миллионов граждан Узбекистана.