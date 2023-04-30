В Казани школьник сломал шею, пытаясь выполнить трюк на самокате

В Татарстане 16-летний подросток получил перелом шейных позвонков во время соревнований самокатчиков - он неудачно упал, пытаясь выполнить трюк. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "В Казани поймут", передает Day.Az.

Инцидент прошел на открытии сезона в казанском экстрим-парке "Урам". Школьник травмировался во время исполнения трюка. Мальчика с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него перелом шейных позвонков.

"В настоящее время он находится в реанимационном отделении. Подростку оказывается вся необходимая высококвалифицированная помощь в ДРКБ", - отметили представили Министерства молодежной политики Татарстана.

Известно, что мальчик выполнял трюк в защитной экипировке, разрешение на участие в соревнованиях дала его мать. На месте дежурила бригада скорой помощи, которая и доставила пострадавшего в больницу.