Суд в Бразилии отменил блокировку Telegram

Суд в Бразилии отменил блокировку мессенджера Telegram. Судья Флавий Лукас посчитал предыдущее решение о блокировке мессенджера необоснованным, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По мнению судьи, блокировка Telegram нарушает свободу коммуникации широкого круга лиц, которые не связаны с расследуемыми фактами.

Впрочем, Лукас оставил в силе штраф в размере одного миллиона реалов за непредоставление информации, запрошенной следственными органами.

Напомним, в среду суд постановил заблокировать Telegram в Бразилии якобы за то, что администрация мессенджера не предоставила в полном объеме информацию по запросу правоохранительных органов, вышедших на след групп неонацистов.

Полиция требовала от Telegram дать информацию обо всех участниках таких групп.