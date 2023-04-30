Байден публично высмеял Илона Маска

Президент США Джо Байден во время вступления в субботу на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме подшутил над деловыми способностями Илона Маска, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что "обожает Национальное общественное радио" США (NPR). "Но не всем нравится Национальное общественное радио. Илон Маск написал в Twitter, что его следует лишить финансирования", - сказал Байден. "Самый лучший способ заставить Национальное общественное радио исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил", - отметил президент США. "И это в большей степени правда, чем вы думаете", - добавил он.