Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб

Штурмовики A-10 Thunderbolt II Военно-воздушных сил (ВВС) США смогут нести до 16 управляемых высокоточных бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) после обновления программного обеспечения (ПО) самолета. Об этом сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Минобороны США опубликовало фотографии с испытаний обновленной версии программного обеспечения Operation Flight Program (OFP) 11 штурмовика A-10. ПО управляет авионикой самолета и позволяет интегрировать новое вооружение.

В ходе испытаний один самолет получил 16 бомб, а второй A-10 нес 8 бомб и подвесной топливный бак. Новая версия OFP 11 позволяет оснастить самолет двумя дополнительными бомбодержателями.

Отмечается, что в августе 2022 года в США завершили первоначальные испытания SDB на штурмовиках A-10, а вскоре начнутся испытания с боевыми стрельбами. Самолеты могут получить модернизированное ПО для использования SDB в этом году.

Планирующая бомба GBU-39/B получила инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS. Дальность поражения 130-килограммового боеприпаса составляет 110 километров.