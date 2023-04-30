Prada инвестирует €60 млн в увеличение производственных мощностей

Итальянская компания Prada планирует потратить €60 млн на инвестиции в промышленность в этом году, большая часть которых поможет удвоить размеры трикотажной фабрики в Италии. Об этом пишет BoF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас есть свои цели. Однако большая часть инвестиций будет поглощена расширением и улучшением уже имеющихся заводов и приобретением новых технологий", - сказал директор по промышленности компании Массимо Виан. Он отметил, что расширение кожевенных производств не планируется, потому что компания не испытывает в этом необходимости.

Prada, как и другие компании, производящие люксовый товар, инвестирует средства, чтобы увеличить свои производственные мощности и укрепить контроль над цепочкой поставок. Для этого Prada также рассматривает возможность приобретения небольших производителей.

По словам Виана, около 10% одежды Prada производит собственными силами, до 30% - кожаных изделий и до 50% - обуви.

В прошлом месяце Prada заявила, что намерена нанять более 400 человек в Италии до конца года для укрепления производственных мощностей и поддержания роста.