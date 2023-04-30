Массовое убийство в Техасе

Недовольство сделанным соседями замечаением стало поводом к массовому убийству в техасском городке Кливленд, к северу от Хьюстона. 38-летний Франсиско Оропеса расстрелял из полуавтоматической винтовки пятерых человек из соседской семьи, попросивших его прекратить стрельбу у себя во дворе поздно вечером в пятницу. Одним из убитых оказался 8-летний мальчик. Еще двое детей остались живы - их закрыли своими телами погибшие родственники, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Спустя сутки после убийства полиция до сих пор не может выйти на след преступника. Власти предупреждают, что он по-прежнему может быть вооружен. В доме у Оропесы правоохранители нашли еще три единицы огнестрельного оружия. Они также допросили его супругу.