Афганские женщины вышли на акцию протеста в Кабуле - ВИДЕО
Группа афганских женщин провела марш протеста в столице страны Кабуле. Участницы акции потребовали от международного сообщества не признавать талибов, которые летом 2021 года захватили власть в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Демонстрация прошла в преддверии созываемой ООН международной встречи по Афганистану. Она должна состояться в Дохе на следующей неделе.
С возвращением к власти талибов афганские женщины оказались фактически полностью исключены из публичной жизни.
Их положение настолько ухудшилось, что стало небезопасно просто выходить из дома. Однако и там многие женщины страдают от насилия.
По данным ООН, 9 из 10 афганских женщин подвергаются насилию. Развод разрешается только только в том случае, если муж является наркоманом или покинул страну.
Талибы упразднили Министерство по делам женщин и Комиссию по правам человека, почти полностью разрушив национальную сеть приютов и служб поддержки женщин.
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