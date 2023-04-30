Утечка неизвестного газа на фабрике в Гиаспуре в округе Лидиана в индийском штате Пенджаб привела к гибели 11 человек, пострадали еще девять. Об этом сообщает индийское новостное агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что двое из погибших скончались уже в больнице. Среди жертв инцидента двое несовершеннолетних в возрасте 10 и 13 лет, пять взрослых женщин и четверо мужчин.

На месте происшествия уже работают Национальная служба реагирования на стихийные бедствия, а также пожарные и врачи скорой помощи. Сейчас сотрудники экстренных служб оказывают помощь местному населению, также они занимаются выяснением причин инцидента.

Глава штата Пенджаб Бхагвант Манн выразил соболезнования родным погибших в связи с инцидентом.