Утечка неизвестного газа в Индии, есть погибшие
Утечка неизвестного газа на фабрике в Гиаспуре в округе Лидиана в индийском штате Пенджаб привела к гибели 11 человек, пострадали еще девять. Об этом сообщает индийское новостное агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что двое из погибших скончались уже в больнице. Среди жертв инцидента двое несовершеннолетних в возрасте 10 и 13 лет, пять взрослых женщин и четверо мужчин.
На месте происшествия уже работают Национальная служба реагирования на стихийные бедствия, а также пожарные и врачи скорой помощи. Сейчас сотрудники экстренных служб оказывают помощь местному населению, также они занимаются выяснением причин инцидента.
Глава штата Пенджаб Бхагвант Манн выразил соболезнования родным погибших в связи с инцидентом.
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